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Разведчики группировки «Запад» выявили координаты для артудара по позиции ВСУ

Разведчики группировки «Запад» выявили координаты для артудара по позиции ВСУ

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расчеты радиолокационной станции (РЛС) «Соболятник» разведывательного подразделения группировки войск «Запад» выявили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации на купянском направлении и передали координаты целей артиллерийским подразделениям для уничтожения.

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