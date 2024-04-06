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В «Крокусе» частично не сработала система пожаротушения

В «Крокусе» частично не сработала система пожаротушения

Огонь в зрительном зале разгорелся очень быстро.фото: t.me/mchs_official--> Во время теракта в «Крокус Сити Холле» не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечает за подачу воды и порошка.

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