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  • Майя Maja
    Это дааа, они, говорят, даже из утюга вещают))«Здрасьте, приеха...
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«Числится пропавшим без вести». Российский военкор рассказал подробности расследования гибели Гудвина

«Числится пропавшим без вести». Российский военкор рассказал подробности расследования гибели Гудвина

Коц: Гудвин и Эрнест погибли во время ночлега из-за атаки БПЛА Военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом проверки, рассказал подробности расследования обстоятельств гибели российских бойцов Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест.

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