Паниковать не надо: платежные карты Visa и Mastercard продолжат работать в России

Платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платёжных карт (НСПК).
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