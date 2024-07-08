Лесной пожар в бухте Инал почти побеждён С раннего утра на месте работают вертолёты. Поджигателей ищет полиция, площадь затронутая огнём не менее одного гектара.
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Лесной пожар в бухте Инал почти побеждён С раннего утра на месте работают вертолёты. Поджигателей ищет полиция, площадь затронутая огнём не менее одного гектара.