Ким Чен Ын осудил разрешение Украине использовать дальнобойное оружие вглубь РФ

Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с министром обороны Андреем Белоусовым заявил, что использование Украиной западного оружия дальнего действия для ударов по территории России есть не что иное, как непосредственное вмешательство Запада в конфликт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии