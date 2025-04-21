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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов о словах Даугавиньша про Россию: «Денюжки пускай вернет, которые здесь заработал, а потом будем с ним разговаривать»

Даугавиньш ранее так высказался об Олимпиаде: «Надеемся, Россию не допустят, пока продолжается конфликт на Украине.

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