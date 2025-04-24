В Германии перепугались: Мерц встанет на сторону Путина

Боится ли Кремль скорого прихода к власти следящего канцлера Германии Фридриха Мерца? Об этом свидетельствуют не только резкие угрозы и оскорбления со стороны приближенных к Кремлю лиц, но и недавняя колонка во влиятельном (и отнюдь не независимом) российском деловом журнале "Коммерсантъ".
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