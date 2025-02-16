Феноменальный фактор: Что стоит за резким падением доллара и как это отразится на рубле? Ирэн ОрлонскаяСнижение курса доллара ускорилось, и аналитики связывают это с несколькими ключевыми факторами, воздействующими как изнутри страны, так и снаружи.