Феноменальный фактор: Что стоит за резким падением доллара и как это отразится на рубле? Ирэн ОрлонскаяСнижение курса доллара ускорилось, и аналитики связывают это с несколькими ключевыми факторами, воздействующими как изнутри страны, так и снаружи.
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