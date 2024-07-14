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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф: «Мерседес» привезет обновления и в Будапешт, и в Спа. Но не стоит забегать вперед»

Вольфф рассказал о планах дальнейшей доработки болида. Исполнительный директор «Мерседеса» отметил, что прогресс команды в последних гонках и две победы подряд дают надежду на дальнейшие успехи и движением вперед.

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