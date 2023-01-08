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Группы с умлаутом в названии

Группы с умлаутом в названии

Умлаут (диакритический знак) используется преимущественно в немецком и скандинавских языках и имеет определенное фонетическое значение, а музыкальная история знает случаи использования двух точек над гласной в названии ряда групп и альбомов.

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