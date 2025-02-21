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Царьград

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Житель Подмосковья после интернет-знакомства с девушкой стал изменником Родины

Житель Подмосковья после интернет-знакомства с девушкой стал изменником Родины

Суд приговорил 24-летнего парня к 15 годам строгого режима за поджог реле на железной дороге.24-летний житель Московской области получил суровый приговор за государственную измену и диверсии.

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