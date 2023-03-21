В Казахстане и Узбекистане произошло землятресение

Землетрясение, произошедшее в Афганистане, ощущалось в Узбекистане и Казахстане. По данным МЧС Казахстана, на юге государства местные жители ощутили подземные толчки силой 3 балла по шкале МSК-64 от землятресения в Афганистане магнитудой 7,8.