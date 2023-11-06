Летающий отель-дирижабль для самого романтичного времяпрепровождения

Дирижабли возвращаются. Когда-то дирижабли были невероятно популярны, однако эти деньки прошли. На долгие десятилетия, после серии несчастных случаев и катастроф, данный вид транспорта выпал из «обихода».
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