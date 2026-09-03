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Рынок золота в сентябре 2026 года: падение на 22% от исторического максимума и факторы нестабильности

Рынок золота в сентябре 2026 года: падение на 22% от исторического максимума и факторы нестабильности

В начале сентября 2026 года мировые котировки драгоценных металлов демонстрируют ощутимый спад по сравнению с рекордными показателями начала года.

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