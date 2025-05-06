Героев СВО встретили бурными аплодисментами на репетиции Парада Победы в Москве

Сегодня на Красной площади состоялась предпоследняя репетиция Парада Победы. Горожане и туристы аплодисментами встретили колонны из участников специальной военной операции на Украине, скандируя «Россия! Россия!».
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