В Роспотребнадзоре напомнили, как выбрать качественные продукты на Пасху

МОСКВА, 2 мая, ФедералПресс. Пасха считается одним из самых главных православных праздников. В этом году она отмечается 5 мая, а готовиться к ней начинают заранее, изучая рецепты традиционных блюд и покупая необходимые продукты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии