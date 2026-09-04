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Васил Шәйхразыев баш мөфти шәех Равил Гайнетдин белән очрашты

Васил Шәйхразыев баш мөфти шәех Равил Гайнетдин белән очрашты

Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шәйхразыев РФ мөселманнары Диния нәзарәте рәисе, Россия Мөфтиләр шурасы рәисе, баш мөфти шәех Равил Гайнетдин белән эшлекле очрашу үткәрде.

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