"Опытный организатор здравоохранения"

ОЛЬГА РЕДЬКИНА. ФОТО: ZSKO.RU, VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOK PRESS В ГОСДУМУ ПОПАЛА ИНФЕКЦИЯ КОРРУПЦИИ: ПЕРВАЯ ЗАРАЖЁННАЯ – ГЛАВВРАЧ Главный врач кировской Инфекционной клинической больницы и по совместительству депутат регионального Заксобрания Олеся Редькина станет депутатом Госдумы вместо заочно приговорённого за взятку в 3 млрд рублей и лишённого мандата экс-парламентария Вадима Белоусова.
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