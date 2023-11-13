"Опытный организатор здравоохранения"

ОЛЬГА РЕДЬКИНА. ФОТО: ZSKO.RU, VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOK PRESS В ГОСДУМУ ПОПАЛА ИНФЕКЦИЯ КОРРУПЦИИ: ПЕРВАЯ ЗАРАЖЁННАЯ – ГЛАВВРАЧ Главный врач кировской Инфекционной клинической больницы и по совместительству депутат регионального Заксобрания Олеся Редькина станет депутатом Госдумы вместо заочно приговорённого за взятку в 3 млрд рублей и лишённого мандата экс-парламентария Вадима Белоусова.