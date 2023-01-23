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Ученые впервые разработали препарат для регенерации костной ткани

Ученые впервые разработали препарат для регенерации костной ткани

Ученые впервые разработали препарат для регенерации костной тканиНаучные специалисты из Института медицинских исследований в Ланкенау с помощью экспериментального препарата регенерировали костную ткань, тем самым полностью предотвращая потерю зубов.

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