Война беспилотников: готовы ли ВКС России к встрече с «Байрактарами»

Ударные БПЛА ВКС России готовы к встрече с «Байрактарами», как на рынке вооружений, так и в небеНа фоне активного продвижения на рынках вооружений тактических ударно-разведывательных беспилотников (БПЛА) «Bayraktar TB2», а также их успешного боевого крещения на карабахском театре военных действий (ТВД) и в небе Донбасса, неизбежно возникает вопрос относительно российской беспилотной ударной техники и ее способности соперничать с распиаренными турецкими машинами от «Baykar Makina».