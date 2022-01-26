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Война беспилотников: готовы ли ВКС России к встрече с «Байрактарами»

Война беспилотников: готовы ли ВКС России к встрече с «Байрактарами»

Ударные БПЛА ВКС России готовы к встрече с «Байрактарами», как на рынке вооружений, так и в небеНа фоне активного продвижения на рынках вооружений тактических ударно-разведывательных беспилотников (БПЛА) «Bayraktar TB2», а также их успешного боевого крещения на карабахском театре военных действий (ТВД) и в небе Донбасса, неизбежно возникает вопрос относительно российской беспилотной ударной техники и ее способности соперничать с распиаренными турецкими машинами от «Baykar Makina».

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