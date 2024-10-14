Международный день белой трости отмечается 15 октября

День белой трости отмечается во всем мире 15 октября. Дата является напоминанием о том, что рядом живут люди с ограниченными возможностями, и призвана привлечь внимание общества к проблемам и трудностям таких людей.
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