В Болгаре свидетельства о занесении на Доску почета РТ вручили 13 жителям

Фото: газета «Новая жизнь» В рамках Фестиваля труда и доблести, который прошел в рамках Года воинской и трудовой доблести, объявленного в Татарстане указом Раиса РТ Рустама Минниханова, свидетельства о занесении на Электронную доску почета РТ получили 13 местных жителей.
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