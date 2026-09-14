В Болгаре свидетельства о занесении на Доску почета РТ вручили 13 жителям

Фото: газета «Новая жизнь» В рамках Фестиваля труда и доблести, который прошел в рамках Года воинской и трудовой доблести, объявленного в Татарстане указом Раиса РТ Рустама Минниханова, свидетельства о занесении на Электронную доску почета РТ получили 13 местных жителей.