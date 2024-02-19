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  • Danylo Bas
    Вот бы мне кто-нибудь подарил янтарные шахматы с сайта https://mospodarok.ru/ Ну просто так!)) За то что я хорошо себ...Библиотеки приним...
  • людмила кузьмина39
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Суд наконец-то отобрал у Порошенко* фабрику «Рошен» в Липецке и передал её в собственность российского государства

А чего ждали-то столько лет? Что он ещё у нас продолжит зарабатывать деньги? Кстати, фабрика исправно работала с 2014 года, несмотря на краткую приостановку из-за открытого в том году дела и арест на 2,8 млрд рублей активов, вплоть до 2017 года, и приносила стабильный доход владельцу.

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