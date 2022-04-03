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В Мариуполе погиб литовский режиссёр и документалист Мантас Кведаравичюс

В Мариуполе погиб литовский режиссёр и документалист Мантас Кведаравичюс

В Мариуполе погиб литовский режиссёр и документалист Мантас Кведаравичюс. Ему было 45 лет. Российский режиссер Виталий Манский сообщил, что Кведаравичюс умер «с камерой в руках».

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