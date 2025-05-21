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В Раде потребовали уволить Сырского после удара по лагерю спецназа ВСУ

В Раде потребовали уволить Сырского после удара по лагерю спецназа ВСУ

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая потребовала уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского после удара Вооруженных сил (ВС) России по скоплению украинских военных на полигоне в Сумской области.

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