За рулем
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За рулем

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Урал Next превратили во внедорожный кран

Одной из главных «звезд» в экспозиции завода «Урал» на минувшей выставке «СпецМашЭкспо» стал Урал 4320-6952-72 с крано-манипуляторной установкой.

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