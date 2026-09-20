Урал Next превратили во внедорожный кран

Одной из главных «звезд» в экспозиции завода «Урал» на минувшей выставке «СпецМашЭкспо» стал Урал 4320-6952-72 с крано-манипуляторной установкой.
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