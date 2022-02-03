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«Я все еще прекрасен». Ябуселе показал судьям выбитый зуб Пуарье, затем передал его французу

В четвертой четверти матча Евролиги «Реал» – «Олимпиакос» (75:67) игрок гостей Шакил Маккиссик грубо сфолил на центровом Венсане Пуарье.

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