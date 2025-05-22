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Петербургский дневник

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Петербуржцы рассказали, как относятся к идее введения налога для неработающих

Петербуржцы рассказали, как относятся к идее введения налога для неработающих

Был проведен опрос Профессор Финансового университета Александр Сафонов предложил установить фиксированную сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и взносов в обязательное медицинское страхование (ОМС) для неработающих обеспеченных граждан, таких как рантье, дети состоятельных родителей и домохозяйки.

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