Макс Ферстаппен: Мы не можем полагаться на ошибки McLaren

Red Bull Content PoolГонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен считает, что для завоевания титула в этом сезоне, его команда должна действовать, а не надеяться, что Оскар Пиастри или Ландо Норрис из McLaren допустят ошибки.
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