В Челябинске супруги-бизнесмены предстанут перед судом за обман предприятия на 21 миллион рублей

Супругов из Челябинска будут судить за аферу с поставками комплектующих для оборудования. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, злоумышленники разработали мошенническую схему, благодаря которой похитили более 21 миллиона рублей.
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