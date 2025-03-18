В Челябинске супруги-бизнесмены предстанут перед судом за обман предприятия на 21 миллион рублей

Супругов из Челябинска будут судить за аферу с поставками комплектующих для оборудования. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, злоумышленники разработали мошенническую схему, благодаря которой похитили более 21 миллиона рублей.