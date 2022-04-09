Зинедин Зидан поблагодарил французского стримера за свой портрет в «Пиксельной войне» на Reddit

Зинедин Зидан поблагодарил французского стримера за свой портрет в «Пиксельной войне» на Reddit

Бывший тренер ФК «Реал Мадрид» Зинедин Зидан записал видеообращение французскому стримеру Kameto с благодарностью за собственный портрет в «Пиксельной войне» на Reddit.

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