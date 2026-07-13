Индия провела ключевые испытания систем возвращения экипажа космического корабля Gaganyaan

Индийская организация космических исследований проверила три критически важные системы пилотируемого корабля: выравнивание капсулы после приводнения, разделение модулей перед входом в атмосферу и работу защитного покрытия парашютовИндийская организация космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO) успешно провела три крупных испытания систем экипажного модуля космического корабля Gaganyaan.
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