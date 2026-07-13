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Индия провела ключевые испытания систем возвращения экипажа космического корабля Gaganyaan

Индия провела ключевые испытания систем возвращения экипажа космического корабля Gaganyaan

Индийская организация космических исследований проверила три критически важные системы пилотируемого корабля: выравнивание капсулы после приводнения, разделение модулей перед входом в атмосферу и работу защитного покрытия парашютовИндийская организация космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO) успешно провела три крупных испытания систем экипажного модуля космического корабля Gaganyaan.

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