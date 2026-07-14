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WSJ раскрыла подробности проекта новых антироссийских санкций

WSJ раскрыла подробности проекта новых антироссийских санкций

Законопроект антироссийских санкций, составленный покойным американским сенатором Линдси Грэмом (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), предусматривает меры против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, 14 июля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

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