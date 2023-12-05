Аналитик Мильчакова курс евро будет колебаться в районе 96,5—99,5 рубля

Превышение курса евро отметки в 99 рублей вызвано многими факторами. В частности, на это влияет ситуация на Ближнем Востоке, заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT.
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