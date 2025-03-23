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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рантанен набрал 0+1 в последних 5 матчах за «Даллас» при полезности «минус 2». После обмена из «Колорадо» у него 10 очков в 20 играх за «Каролину» и «Старс»

Финский форвард «Старс» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:2 ОТ).

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