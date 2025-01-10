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«Яндекс» купил сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд!»

«Яндекс» купил сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд!»

Сумма сделки неизвестна, но, скорее всего, превышает 3,2 млрд рублей. Сервис войдет в новое бизнес-направление «Яндекс Go», которое объединит все арендные продукты «Яндекса»: каршеринг, аренду самокатов и велосипедов «Яндекс» купил сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд!».

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