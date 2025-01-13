Сельский магазин вспыхнул в Пудожском районе

Специалисты выясняют, почему загорелся магазин в поселке Шальтский Утром 12 января, в 08:25 на пульт Единой службы спасения-01 Пудожского района поступило сообщение о том, что в поселке Шальтский произошел пожар в магазине.
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