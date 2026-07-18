Отставной грузинский военный-оппозиционер задержан в США

Иммиграционная и таможенная полиция США задержала отставного вице-полковника грузинской армии Давида Хоргуашвили, руководителя функционирующего в США «Благотворительного фонда военных ветеранов», который известен тесными контактами с радикальной оппозицией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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