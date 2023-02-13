Губернатор призвал «интенсивнее генерировать идеи по развитию районов Забайкалья»

Интенсивнее генерировать идеи по развитию всех, особенно отдалённых районов Забайкалья поручил глава региона Александр Осипов во время оперативного совещания с краевым правительством 13 февраля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Интенсивнее генерировать идеи по развитию всех, особенно отдалённых районов Забайкалья поручил глава региона Александр Осипов во время оперативного совещания с краевым правительством 13 февраля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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