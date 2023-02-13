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Губернатор призвал «интенсивнее генерировать идеи по развитию районов Забайкалья»

Губернатор призвал «интенсивнее генерировать идеи по развитию районов Забайкалья»

Интенсивнее генерировать идеи по развитию всех, особенно отдалённых районов Забайкалья поручил глава региона Александр Осипов во время оперативного совещания с краевым правительством 13 февраля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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