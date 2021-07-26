На две секунды быстрее: приморская пловчиха отличилась на V летней Спартакиаде

В Астрахани 24 июля завершились финальные соревнования. В них участвовали 377 юниоров. Воспитанница краевой спортивной школы олимпийского резерва стала третьей на дистанции 200 метров комплексным плаванием, и пятой — на стометровке баттерфляем.