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На две секунды быстрее: приморская пловчиха отличилась на V летней Спартакиаде

На две секунды быстрее: приморская пловчиха отличилась на V летней Спартакиаде

В Астрахани 24 июля завершились финальные соревнования. В них участвовали 377 юниоров. Воспитанница краевой спортивной школы олимпийского резерва стала третьей на дистанции 200 метров комплексным плаванием, и пятой — на стометровке баттерфляем.

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