Страна и люди

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Зеленский и олигархи: кто кого съест

Зеленский и олигархи: кто кого съест

Ростислав Ищенко Забавно наблюдать, как обещавшие Зеленскому (посредством своих СМИ и нанятых экспертов) «горячую осень» олигархи сталкиваются с собственной неспособностью противостоять банде наглых беспредельщиков из 95-го квартала с примкнувшими к ней Ермаком и Даниловым и пытаются ее преодолеть Когда год назад, в октябре 2020 года, в украинских СМИ впервые появились пророчества относительно «горячей осени 2021», я поначалу решил, что допущена опечатка и речь идет об осени 2020 года.

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