В Забайкальском крае наркополицейские изъяли у пассажира иномарки полтора килограмма марихуаны

Злоумышленник перевозил наркотическое вещество в багажнике автомобиля. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Чите в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с инспекторами ДПС остановили для проверки автомашину.