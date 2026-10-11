Как минимум четыре человека погибли из-за урагана «Исайя» в США

Ураган «Исайя» прошел по юго-востоку США, унеся жизни как минимум четырех человек. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей местных властей.
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