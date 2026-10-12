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НАТО впервые представило план «Теория победы» по разгрому российской армии

НАТО впервые представило план «Теория победы» по разгрому российской армии НАТО разработало план отражения возможного нападения России на одну из стран альянса.

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Betahon

Не пора ли в ответ на устрашающую авантюристическую "Концепцию под названием «Теория победы» " ответить серией активных клипов, широко применяемых в период Великой отечественной войны, например, с показом при помощи использования ИИ результатов бомбардировок "Сатаной" Лондона, Парижа, Берлина с перспективой образования новых радиоактивных обожженных пустынь на месте этих очагов ошизофреневшей европейской цивилизации?!