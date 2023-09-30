Учения Namejs 2023: латвийская армия учится отражать «российскую агрессию»

Особое внимание организаторы учений уделили защите гаваней. Что немудрено, ибо портам отводится особенно важная роль: в случае войны с Россией они должны обеспечить бесперебойную доставку на латвийскую территорию солдат и военной техники НАТО .
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