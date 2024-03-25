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Вечерний Новосибирск

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Октябрьский мост для грузовиков закрыли с 25 марта в Новосибирске

Октябрьский мост для грузовиков закрыли с 25 марта в Новосибирске

Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, запрет на проезд грузового транспорта по Октябрьскому мосту поможет увеличить пропускную способность объекта, который соединяет Ленинский и Октябрьский районы города.

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