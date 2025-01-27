Минприроды объяснило, можно ли купить месторождение золота на «Авито»

Российские законы не предусматривают продажу лицензий на месторождения золота и других полезных ископаемых на интернет-площадках, подобных «Авито», но на них можно договориться о покупке компаний, которые владеют лицензиями.
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