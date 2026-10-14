Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон призвал ООН учитывать в докладах жертвы украинских обстрелов. По данным МИД России, с февраля 2022 года на территориях под контролем России погибло свыше девяти тысяч мирных жителей.
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