После новости URA.RU прокуроры проследят за ремонтом теплотрасс Катав-Ивановска

Прокуратура проследит за ремонтом теплотрасс в Катав-Ивановске (Челябинская область). Как 4 сентября заявили в пресс-службе надзорного ведомства региона, мэр Иван Решетов, заказчик и подрядчик работ получили предостережения.
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